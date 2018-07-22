Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве

Источник: Reuters

«На подлете к Москве командир Боинга-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», — сказал источник.

Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки подтвердили открытие багажной створки лайнера.

«При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие», — сказал источник.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.