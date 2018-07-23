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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде июльский дождь смыл забор воинской части

Короткий, но сильный ливень, который обрушился на Волгоград вечером воскресенья, 22 июля, не только утопил все дороги, но и развалил забор воинской части.

Потоки воды размыли кирпичную кладку забора, огораживающего войсковую часть, известную среди волгоградцев как «Красные казармы». Часть кирпичей вынесло на проезжую часть улицы Рокоссовского. Это добавило немало хлопот водителям, едущим в сторону улицы Невской.

Как сообщает «КП-Волгоград», на место инцидента выехали бригады дорожной службы. Им предстоит очистить дорогу от неожиданных препятствий для движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в воскресенье, 22 июля, в Волгограде прошел летний дождь. На город выпало почти полторы месячных нормы осадков. Непогода остановила движение троллейбусов по Первой продольной магистрали, а также перебои в работе скоростного трамвая — на контактную сеть упало сломанное ветром дерево.

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