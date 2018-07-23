В Волгограде июльский дождь смыл забор воинской части

Потоки воды размыли кирпичную кладку забора, огораживающего войсковую часть, известную среди волгоградцев как «Красные казармы». Часть кирпичей вынесло на проезжую часть улицы Рокоссовского. Это добавило немало хлопот водителям, едущим в сторону улицы Невской.

Как сообщает «КП-Волгоград», на место инцидента выехали бригады дорожной службы. Им предстоит очистить дорогу от неожиданных препятствий для движения.

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