Мужчина под воздействием наркотиков управлял опрокинувшейся под Астраханью лодкой с детьми
АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/ — Его задержали.
АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/ — Его задержали.
«Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков. Это была не его лодка, он взял ее у знакомого. Мужчина официально задержан», — сказал Хегай, уточнив, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
По данным следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района. Во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых потерпевших удалось спасти, трое детей — 2004, 2008 и 2010 годов рождения — утонули.
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По последним данным, из воды подняли тело утонувшей девочки. Поиски продолжаются.