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01:37 (мск), источник: ТАСС

Мужчина под воздействием наркотиков управлял опрокинувшейся под Астраханью лодкой с детьми

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/ — Его задержали.

Источник: РИА "Новости"
Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми в Астраханской области, находился под действием наркотиков, он официально задержан, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

«Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков. Это была не его лодка, он взял ее у знакомого. Мужчина официально задержан», — сказал Хегай, уточнив, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

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По данным следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района. Во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых потерпевших удалось спасти, трое детей — 2004, 2008 и 2010 годов рождения — утонули.

Ранее с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось, что в 10−15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В ней, по данным спасателей, находилось девять человек, в том числе семеро детей, из которых трое утонули. По данному факту следственными органами СК РФ по области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По последним данным, из воды подняли тело утонувшей девочки. Поиски продолжаются.

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