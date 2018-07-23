Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

Источник: РИА "Новости"

«По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву “предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО”», — говорится в публикации.

При этом собеседник издания добавил, что «впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса».

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Сам подследственный обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют, в «Роскосмосе» ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого, пишет «Коммерсант».

В минувшую пятницу, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.