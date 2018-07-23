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06:21 (мск), источник: Интерфакс

Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 74-летнему Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, сообщила в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Источник: РИА "Новости"

«По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву “предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО”», — говорится в публикации.

При этом собеседник издания добавил, что «впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса».
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Сам подследственный обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют, в «Роскосмосе» ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого, пишет «Коммерсант».

В минувшую пятницу, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что «отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении “людей в штатском” и уехали в неизвестном направлении». По словам собеседника агентства, «не исключено, что их могли допросить и задержать».

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