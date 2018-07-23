Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Научному сотруднику Центрального
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Научному сотруднику Центрального
«По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву “предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО”», — говорится в публикации.
Сам подследственный обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют, в «Роскосмосе» ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого, пишет «Коммерсант».
В минувшую пятницу, сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о госизмене провели обыски в кабинетах ЦНИИмаш, а также в офисе директора
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что «отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении “людей в штатском” и уехали в неизвестном направлении». По словам собеседника агентства, «не исключено, что их могли допросить и задержать».