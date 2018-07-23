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03:57 (мск), источник: Вести Приморье

Реальный тюремный срок получил наркодилер во Владивостоке

Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Как установлено в судебном заседании, фигурант, не имея легального источника дохода, решил заняться сбытом наркотических средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В феврале текущего года посредством т.н. «закладки» он приобрел у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) героин. Забрав из тайника, расположенного во дворе жилого дома, наркотическое вещество он предложил своему знакомому купить у него наркотик.

Встретившись с потенциальным покупателем (который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий), злоумышленник сбыл героин, после чего попытался скрыться с места преступления, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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