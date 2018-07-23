Реальный тюремный срок получил наркодилер во Владивостоке
Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.
Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.
Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.
Как установлено в судебном заседании, фигурант, не имея легального источника дохода, решил заняться сбытом наркотических средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Встретившись с потенциальным покупателем (который действовал в рамках
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.