Реальный тюремный срок получил наркодилер во Владивостоке

Как установлено в судебном заседании, фигурант, не имея легального источника дохода, решил заняться сбытом наркотических средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В феврале текущего года посредством т.н. «закладки» он приобрел у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) героин. Забрав из тайника, расположенного во дворе жилого дома, наркотическое вещество он предложил своему знакомому купить у него наркотик.