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04:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске нашли мальчика, который имеет нарушения речи

Его мама через социальную сеть просила горожан помочь в поисках.

В Красноярске нашли мальчика, который исчез накануне. Пост о том, что пропал рыжеволосый 12-летний мальчик, разместила его мама в социальной сети. В нем же женщина отметила, что ребенок плохо говорит.

Информация быстро распространилась в интернете. К поискам подключились волонтеры. В итоге, мальчика увидели в одном из супермаркетов города и сообщили матери.

Напомним, в эти же выходные в Железногорске искали пятилетнюю девочку, которая пропала с детской площадке. Найти потеряшку удалось через несколько часов.

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