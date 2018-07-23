Приморец зарезал прохожего на улице из-за перепалки

Житель Уссурийска предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, находясь в находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с проходившим мимо мужчиной, фигурант нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом по телу, после чего скрылся с места преступления.