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04:59 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец зарезал прохожего на улице из-за перепалки

Злоумышленник предстанет перед судом.

Житель Уссурийска предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление было совершено в мае 2017 года неоднократно судимым жителем Уссурийска.

Так, находясь в находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с проходившим мимо мужчиной, фигурант нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом по телу, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевшего обнаружили прохожего, который и вызвали «скорую». Раненый был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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