Приморец зарезал прохожего на улице из-за перепалки
Злоумышленник предстанет перед судом.
Злоумышленник предстанет перед судом.
Житель Уссурийска предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Преступление было совершено в мае 2017 года неоднократно судимым жителем Уссурийска.
Потерпевшего обнаружили прохожего, который и вызвали «скорую». Раненый был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.