Шестое чувство предотвратило взрыв на острове Русском
В ночь с субботу на воскресенье, 22 июля, неизвестные взломали бензобак автомобиля и насыпали в него марганцовки, сообщает DEITA. RU. Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Грибоедова.
В ночь с субботу на воскресенье, 22 июля, неизвестные взломали бензобак автомобиля и насыпали в него марганцовки, сообщает DEITA. RU. Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Грибоедова.
По словам владелицы авто Натальи, утром в воскресенье она с мужем поехала на море. Отдохнуть планировалось в бухте Тобизина Русского острова. «Когда уже начали спускать к пляжу, у меня появилось шестое чувство. Знаете, как будто утюг не выключила. Я сказала мужу, чтобы он разворачивался. Поехали обратно, машина начала глохнуть, появились дым и вонь», — рассказывает потерпевшая.
Супружеская пара сразу же направилась на СТО в районе Бухты Тихой. Здесь автомобиль промыли, оказалось, что
После того, как автомобиль промыли, было подано заявление в полицию. В связи с этим девушка разыскивает очевидцев. Телефон для связи 8 999 059 94 28.
Во время беседы с корреспондентом DEITTA.RU Наталья отметила, что в содеянном подозревает своего знакомого, который ранее раскрасил ее автомобиль.
Екатерина Лапкина.