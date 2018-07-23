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05:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Шестое чувство предотвратило взрыв на острове Русском

В ночь с субботу на воскресенье, 22 июля, неизвестные взломали бензобак автомобиля и насыпали в него марганцовки, сообщает DEITA. RU. Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Грибоедова.

По словам владелицы авто Натальи, утром в воскресенье она с мужем поехала на море. Отдохнуть планировалось в бухте Тобизина Русского острова. «Когда уже начали спускать к пляжу, у меня появилось шестое чувство. Знаете, как будто утюг не выключила. Я сказала мужу, чтобы он разворачивался. Поехали обратно, машина начала глохнуть, появились дым и вонь», — рассказывает потерпевшая.

Супружеская пара сразу же направилась на СТО в районе Бухты Тихой. Здесь автомобиль промыли, оказалось, что кто-то взломал бензобак и насыпал туда марганцовки. Как утверждает Наталья, если бы вовремя не заметили проблему, марганцовка могла попасть внутрь транспортного средства, а это чревато возникновением искры и взрывом. Также она отметила, что взрыв был возможен только на большой скорости.

После того, как автомобиль промыли, было подано заявление в полицию. В связи с этим девушка разыскивает очевидцев. Телефон для связи 8 999 059 94 28.

Во время беседы с корреспондентом DEITTA.RU Наталья отметила, что в содеянном подозревает своего знакомого, который ранее раскрасил ее автомобиль.

Екатерина Лапкина.

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