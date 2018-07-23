Наркотики в детских игрушках прятала наркосбытчица из Иркутска
Женщину и ее подельника будут судить.
Женщину и ее подельника будут судить.
За хранение и продажу наркотиков будут судить двух иркутян. Соответствующее уголовное дело направила в суд Иркутская транспортная прокуратура.
Как 23 июля сообщила
Когда об этом узнали сотрудники транспортной полиции, они провели расследование и выяснили, что 17 и 24 августа 2017 года подозреваемые продали 0,192 гр и и 0, 960 гр героина. В доме наркосбытчицы был проведен обыск — гашиш и героин нашли в детских игрушках.
По ходатайству следствия, обвиняемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.