Наркотики в детских игрушках прятала наркосбытчица из Иркутска

За хранение и продажу наркотиков будут судить двух иркутян. Соответствующее уголовное дело направила в суд Иркутская транспортная прокуратура.

Как 23 июля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, нигде не работающая иркутянка, которая воспитывает двух детей, еще в 2011 году была осуждена за продажу наркотиков, однако после условно-досрочного освобождения она решила продолжить свой преступный бизнес. Более того, в 2017 году она привлекла к работе 29-летнего наркозависимого иркутянина.

Когда об этом узнали сотрудники транспортной полиции, они провели расследование и выяснили, что 17 и 24 августа 2017 года подозреваемые продали 0,192 гр и и 0, 960 гр героина. В доме наркосбытчицы был проведен обыск — гашиш и героин нашли в детских игрушках.