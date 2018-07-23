Хабаровчанин погиб, спасая жену и ребенка

Источник: Хабаровский край сегодня

Кадры жуткого ДТП на улице Вахова в Хабаровске, сделанные с камер видеонаблюдения, попали в социальные сети. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», побывавший на месте трагедии, несущаяся на полном ходу иномарка в воскресенье вечером влетела в пешеходов. Мужчина погиб на месте, его жена и ребёнок доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

— Он погиб, как настоящий герой, — рассказал владелец цветочного магазина, возле которого случилось ДТП, Азер Талыбов. — Мужчина успел в момент удара отпихнуть жену и сына и этим спас им жизнь. Сам он оказался под разбитым авто и умер.

Водитель попытался скрыться, но неравнодушные граждане помогли полиции его задержать. По предварительной информации, виновник ДТП был пьян. По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело.

На месте трагедии уже с вечера появились свечи и цветы.