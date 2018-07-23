Около половины «Белых касок» не смогли эвакуировать из Сирии
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Более 400 членов организации «Белые каски» и членов их семей были эвакуированы из Сирии в Иорданию, сообщил МИД Иордании.
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Более 400 членов организации «Белые каски» и членов их семей были эвакуированы из Сирии в Иорданию, сообщил МИД Иордании.
Разрешение на их последующее перемещение в Германию, Великобританию и Канаду подтвердили власти этих стран. Иордания согласилась принять 800 человек на срок, не превышающий три месяца.
Остальные члены организации не смогли достичь границы и перейти в Иорданию
По сообщению израильских военных, они оказывали помощь в доставке «Белых касок» до границы соседнего с Сирией государства.