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05:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае за эти выходные утонуло два человека

Об этом сообщили спасатели.

За минувшие выходные в Красноярском крае утонуло два человека. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

В субботу, 21 июля, на озере в поселке Березовка утонул мужчина. Тело его водолазы нашли на следующий день. Также мужчина утонул в реке Чулым в районе садового общества «Роднички», расположенного в Большеулуйском районе.

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