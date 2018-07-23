В Красноярском крае за эти выходные утонуло два человека
Об этом сообщили спасатели.
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Об этом сообщили спасатели.
За минувшие выходные в Красноярском крае утонуло два человека. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
В субботу, 21 июля, на озере в поселке Березовка утонул мужчина. Тело его водолазы нашли на следующий день. Также мужчина утонул в реке Чулым в районе садового общества «Роднички», расположенного в Большеулуйском районе.