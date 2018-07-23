В Приморье больше недели ищут таинственно исчезнувшую бабушку
Приморские спасатели продолжают поиск пропавшей пожилой женщины, которая заблудилась в лесу, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Приморские спасатели продолжают поиск пропавшей пожилой женщины, которая заблудилась в лесу, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на главное управление МЧС России по Приморскому краю.
К приморскому управлению МЧС обратились сотрудники полиции с просьбой оказать помощь в поиске заблудившейся 79-летней жительницы Приморья. Она пропала больше недели назад, 15 июля.
Последний раз женщину видели неподалёку от села Прохоры Спасского района. Сотрудники полиции вместе с родственниками и знакомыми пропавшей попытались отыскать её своими силами, но поиски не принесли результатов.
Уже четыре дня сотрудники ведомства проводят
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сотрудники МЧС вели поиски 58-летнего жителя города Уссурийск, который пропал на озере Ханка во время рыбалки. В конце июня в Приморье также потерялся семилетний ребёнок. Родители мальчика забили тревогу, когда он не вернулся домой от гостей. Полицейские опросили родственников и знакомых мальчика. В результате проведённых мероприятий найти ребёнка всё же удалось у друзей семьи: он пришёл в гости и остался там ночевать, забыв при этом предупредить родителей.