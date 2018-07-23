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05:44 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье больше недели ищут таинственно исчезнувшую бабушку

Приморские спасатели продолжают поиск пропавшей пожилой женщины, которая заблудилась в лесу, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на главное управление МЧС России по Приморскому краю.

Источник: Восток Медиа

К приморскому управлению МЧС обратились сотрудники полиции с просьбой оказать помощь в поиске заблудившейся 79-летней жительницы Приморья. Она пропала больше недели назад, 15 июля.

Последний раз женщину видели неподалёку от села Прохоры Спасского района. Сотрудники полиции вместе с родственниками и знакомыми пропавшей попытались отыскать её своими силами, но поиски не принесли результатов.

Уже четыре дня сотрудники ведомства проводят поисково-спасательные работы. Они обследовали более 50 квадратных километров территории. В поисках участвуют шесть человек с привлечением трёх единиц техники.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сотрудники МЧС вели поиски 58-летнего жителя города Уссурийск, который пропал на озере Ханка во время рыбалки. В конце июня в Приморье также потерялся семилетний ребёнок. Родители мальчика забили тревогу, когда он не вернулся домой от гостей. Полицейские опросили родственников и знакомых мальчика. В результате проведённых мероприятий найти ребёнка всё же удалось у друзей семьи: он пришёл в гости и остался там ночевать, забыв при этом предупредить родителей.

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