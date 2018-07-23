Батутный центр в Хабаровске заплатит 300 тыс за перелом позвоночника

Суд Центрального района Хабаровска обязал владельца батутной арены компенсировать затраты на лечение пострадавшего мальчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Десятилетний Никита отправился в детский центр попрыгать на батуте. Прогулка закончилась на больничной койке.

— Сын получил компрессионный перелом позвоночника. Из травмпункта, куда мы обратились после получения травмы, его госпитализировали в больницу, где он провел без движения два месяца. Еще месяц после выписки он пролежал, не вставая с постели, дома, — рассказала мама мальчика Галина Гранина. — Сейчас состояние ребенка уже улучшилось. Но до перелома Никита занимался спортивными бальными танцами, и, конечно, очень отстал. Получил Никита и психологическую травму.

По словам Галины, она тут же обратилась к руководству батутной арены:

— Сначала они мне сказали: собирайте чеки, мы все оплатим. Но некоторое время спустя позиция руководства изменилась. Нам даже не вернули тысячу, потраченную на билет.

Галина обратилась в суд с иском о компенсации вреда.

— Во время длительного судебного процесса истцом доказано, что тяжелую травму позвоночника ребенок получил в результате прыжка в указанной арене. Ее сотрудники отказались вернуть деньги за оказанную услугу, — сообщил адвокат матери пострадавшего ребенка Константин Суковатый. — Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил исковые требования и обязал ответчика — руководителя батутной арены — выплатить 200 тыс в качестве компенсации за моральный вред. Так же на ответчика наложен штраф в сумме 100 тыс рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Фигурирует этот центр и в уголовном деле, возбужденном следственным комитетом после того, как на батутной арене сломал позвоночник уже другой мальчик.