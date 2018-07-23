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05:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Батутный центр в Хабаровске заплатит 300 тыс за перелом позвоночника

Десятилетний хабаровчанин получил тяжелую травму, прыгая на батуте.

Суд Центрального района Хабаровска обязал владельца батутной арены компенсировать затраты на лечение пострадавшего мальчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Десятилетний Никита отправился в детский центр попрыгать на батуте. Прогулка закончилась на больничной койке.

 — Сын получил компрессионный перелом позвоночника. Из травмпункта, куда мы обратились после получения травмы, его госпитализировали в больницу, где он провел без движения два месяца. Еще месяц после выписки он пролежал, не вставая с постели, дома, — рассказала мама мальчика Галина Гранина. — Сейчас состояние ребенка уже улучшилось. Но до перелома Никита занимался спортивными бальными танцами, и, конечно, очень отстал. Получил Никита и психологическую травму.

По словам Галины, она тут же обратилась к руководству батутной арены:

 — Сначала они мне сказали: собирайте чеки, мы все оплатим. Но некоторое время спустя позиция руководства изменилась. Нам даже не вернули тысячу, потраченную на билет.

Галина обратилась в суд с иском о компенсации вреда.

 — Во время длительного судебного процесса истцом доказано, что тяжелую травму позвоночника ребенок получил в результате прыжка в указанной арене. Ее сотрудники отказались вернуть деньги за оказанную услугу, — сообщил адвокат матери пострадавшего ребенка Константин Суковатый. — Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил исковые требования и обязал ответчика — руководителя батутной арены — выплатить 200 тыс в качестве компенсации за моральный вред. Так же на ответчика наложен штраф в сумме 100 тыс рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Фигурирует этот центр и в уголовном деле, возбужденном следственным комитетом после того, как на батутной арене сломал позвоночник уже другой мальчик.

 — По данному уголовному делу ведется расследование, — сказал старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.

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