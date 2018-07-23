Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-5 самых популярных в России пород собак
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Водитель Трампа обвинил президента в жадности
Самый дешевый автомобиль оказался никому не нужен
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
16Ливневые дожди в Японии
06:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на перекрестке столкнулись скорая и Toyota Mark II

От удара автомобили отбросило на столбы.

Вчера, 22 июля, за 20 минут до полуночи в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о том, что на перекрестке улиц Кирова и 15-я Рабочая столкнулись автомобиль скорой помощи и Toyota Mark II.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятно, удар был довольно сильный, потому что каждый из автомобилей врезался в столб. В комментариях очевидцы сообщили, что в момент ДТП на перекрестке не работал светофор, что и стало причиной аварии.

Есть ли в ДТП пострадавшие, не сообщается. Однако в паблике заявили, что в 2:55 автомобили еще стояли на перекрестке.

Все новости региона
 В Омске на 4 дня изменили маршруты трех трамваев
Делом Сергея Калинина заинтересовалась Генпрокуратура
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально
Посол США в России отказался уходить в отставку
17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы
Госдеп США: Помпео и Лавров обсудили нарушения России в Сирии
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь