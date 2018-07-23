В Омске на перекрестке столкнулись скорая и Toyota Mark II
От удара автомобили отбросило на столбы.
От удара автомобили отбросило на столбы.
Вчера, 22 июля, за 20 минут до полуночи в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о том, что на перекрестке улиц Кирова и 15-я Рабочая столкнулись автомобиль скорой помощи и Toyota Mark II.
Вероятно, удар был довольно сильный, потому что каждый из автомобилей врезался в столб. В комментариях очевидцы сообщили, что в момент ДТП на перекрестке не работал светофор, что и стало причиной аварии.
Есть ли в ДТП пострадавшие, не сообщается. Однако в паблике заявили, что в 2:55 автомобили еще стояли на перекрестке.