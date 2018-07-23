Большая вода испортила выходные на севере Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края группа спасателей МЧС, комитета гражданской защиты регионального правительства и 6 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части ФПС с необходимым снаряжением, лодкой и беспилотным летательным аппаратом продолжают отслеживать паводковую обстановку.

Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального главка МЧС, в выходные из-за ливней произошёл резкий подъём уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал.

— В результате в низинной части Чегдомына были подтоплены 10 приусадебных участков. В Ургале были подтоплены 21 придомовая территория с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. Оперативно силами краевых подразделений аварийно-спасательной службы, отряда пожарной охраны, администрации района, сотрудниками МЧС была организована эвакуация жителей из подтопленных территорий, — отметила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Для населения в Чегдомыне развёрнуты 2 пункта временного размещения на базе Технологического техникума и средней школы № 2. Однако люди предпочли разместиться у родственников и знакомых, либо вернуться с дач в свои квартиры. Сотрудниками полиции организованы мероприятия по обеспечению общественного порядка в населённых пунктах.

В настоящее время вода ушла с подтопленных территорий. Уровень воды в реках падает.

Однако потоки воды и образовавшиеся завалы из брёвен не дают возможности начать ремонт повреждённого моста через реку Ургал на грунтовой трассе Чегдомын — Софийск. Из-за этого нарушено транспортное сообщение с этим отдалённым населённым пунктом.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что паводок надвигается на Амуре со стороны Забайкальского края и Амурской области. Гидрологи ожидают рост уровня воды до отметки 4 — 4,5 метра. Это может вызвать затопление низких мест на островах и левобережье. Однако развитие ситуации по катастрофическому сценарию 2013 года не прогнозируется.