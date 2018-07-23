Большая вода испортила выходные на севере Хабаровского края
Завалы не дают возможности начать ремонт повреждённого моста.
Завалы не дают возможности начать ремонт повреждённого моста.
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края группа спасателей МЧС, комитета гражданской защиты регионального правительства и 6 сотрудников Специализированной
Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в
— В результате в низинной части Чегдомына были подтоплены 10 приусадебных участков. В Ургале были подтоплены 21 придомовая территория с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. Оперативно силами краевых подразделений
Однако потоки воды и образовавшиеся завалы из брёвен не дают возможности начать ремонт повреждённого моста через реку Ургал на грунтовой трассе Чегдомын — Софийск.
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что паводок надвигается на Амуре со стороны Забайкальского края и Амурской области. Гидрологи ожидают рост уровня воды до отметки 4 — 4,5 метра. Это может вызвать затопление низких мест на островах и левобережье. Однако развитие ситуации по катастрофическому сценарию 2013 года не прогнозируется.