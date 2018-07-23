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06:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Крысы лезут в квартиры жителей Николаевска-на-Амуре через окна

Люди не могут справиться с нашествием грызунов четвертый год.

Источник: Губерния онлайн

Крысы облюбовали дом № 126 на улице Луначарского в Николаевске-на-Амуре. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал житель пятиэтажки Александр Овсянников. По словам горожанина, грызуны так привыкли к соседству с людьми, что уже лезут в квартиры через незакрытые окна. Местная управляющая компания пыталась травить крыс, однако вскоре они вернулись.

Александр Овсянников утверждает, что грызуны завелись в пятиэтажке более трех лет назад. Пищей им служит бытовой мусор.

«Это происходит из-за мусоропровода, который был построен с дефектом. Дело в том, что мусор жильцов летит по шахте не в контейнер, как в других домах, а в помещение на первом этаже. Его убирают, только когда оно доверху забито отходами. Мусор может копиться сутками», — говорит житель дома на Луначарского.

В ответ на жалобы жильцов коммунальщики потравили крыс и заварили мусороприемники в подъездах.

«Ситуация после этого лучше не стала. Рабочие “управляйки” на днях заварили все мусороприемники в доме, но люди по привычке продолжают бросать отходы в помещение под мусорной шахтой», — добавил Александр.

Исполнительный директор управляющей компании «Мой дом» Антон Тягушев объяснил, что в этом случае собственники жилья должны сами проявить инициативу.

«О проблеме с грызунами на Луначарского нам известно давно. Действительно, мусоропровод в доме построен с нарушениями, поэтому его приемники пришлось заварить. Мы думаем заварить и помещение, куда люди продолжают бросать отходы, но для этого необходимо провести капитальную дезинфекцию в доме, определиться с площадкой для мусора и оборудовать ее металлическими контейнерами, нанять специалистов и рабочих. Все это требует денег собственников, а мы не можем ими распоряжаться без согласия самих жильцов. Пусть они проведут общее собрание и разрешат нам решить проблему с крысами. Пока они этого не сделают, мы помочь не в силах», — сказал Антон Тягушев.

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