Крысы лезут в квартиры жителей Николаевска-на-Амуре через окна

Источник: Губерния онлайн

Крысы облюбовали дом № 126 на улице Луначарского в Николаевске-на-Амуре. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал житель пятиэтажки Александр Овсянников. По словам горожанина, грызуны так привыкли к соседству с людьми, что уже лезут в квартиры через незакрытые окна. Местная управляющая компания пыталась травить крыс, однако вскоре они вернулись.

Александр Овсянников утверждает, что грызуны завелись в пятиэтажке более трех лет назад. Пищей им служит бытовой мусор.

«Это происходит из-за мусоропровода, который был построен с дефектом. Дело в том, что мусор жильцов летит по шахте не в контейнер, как в других домах, а в помещение на первом этаже. Его убирают, только когда оно доверху забито отходами. Мусор может копиться сутками», — говорит житель дома на Луначарского.

В ответ на жалобы жильцов коммунальщики потравили крыс и заварили мусороприемники в подъездах.

«Ситуация после этого лучше не стала. Рабочие “управляйки” на днях заварили все мусороприемники в доме, но люди по привычке продолжают бросать отходы в помещение под мусорной шахтой», — добавил Александр.

Исполнительный директор управляющей компании «Мой дом» Антон Тягушев объяснил, что в этом случае собственники жилья должны сами проявить инициативу.