Крысы лезут в квартиры жителей Николаевска-на-Амуре через окна
Люди не могут справиться с нашествием грызунов четвертый год.
Люди не могут справиться с нашествием грызунов четвертый год.
Крысы облюбовали дом № 126 на улице Луначарского в
Александр Овсянников утверждает, что грызуны завелись в пятиэтажке более трех лет назад. Пищей им служит бытовой мусор.
«Это происходит
«Ситуация после этого лучше не стала. Рабочие “управляйки” на днях заварили все мусороприемники в доме, но люди по привычке продолжают бросать отходы в помещение под мусорной шахтой», — добавил Александр.
Исполнительный директор управляющей компании «Мой дом» Антон Тягушев объяснил, что в этом случае собственники жилья должны сами проявить инициативу.
«О проблеме с грызунами на Луначарского нам известно давно. Действительно, мусоропровод в доме построен с нарушениями, поэтому его приемники пришлось заварить. Мы думаем заварить и помещение, куда люди продолжают бросать отходы, но для этого необходимо провести капитальную дезинфекцию в доме, определиться с площадкой для мусора и оборудовать ее металлическими контейнерами, нанять специалистов и рабочих. Все это требует денег собственников, а мы не можем ими распоряжаться без согласия самих жильцов. Пусть они проведут общее собрание и разрешат нам решить проблему с крысами. Пока они этого не сделают, мы помочь не в силах», — сказал Антон Тягушев.