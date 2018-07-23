Юные металлисты не ушли от приморской полиции
В Приморье дети, пытаясь перенести через рельсы велосипед гружёный металлом, сделали насыпь из щебня, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
В Приморье дети, пытаясь перенести через рельсы велосипед гружёный металлом, сделали насыпь из щебня, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
В отдел полиции на станции
Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия. Полицейские обнаружили на путях детей и насыпь из камней. В ходе беседы с подростками выяснилось, что насыпь они сделали для того, чтобы перевезти через рельсы велосипед с мешком металлолома. Его они собрали на городской свалке. Дети хотели сдать ценный для них груз в пункт приёма, а на вырученные деньги купить сладости.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с детьми в присутствии их родителей беседу и объяснили им, что 9054 километр является зоной повышенной опасности, поскольку здесь интенсивное движение железнодорожных составов.
В отношении родителей ребят полицейские составили протоколы об административном правонарушении.