Юные металлисты не ушли от приморской полиции

Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия. Полицейские обнаружили на путях детей и насыпь из камней. В ходе беседы с подростками выяснилось, что насыпь они сделали для того, чтобы перевезти через рельсы велосипед с мешком металлолома. Его они собрали на городской свалке. Дети хотели сдать ценный для них груз в пункт приёма, а на вырученные деньги купить сладости.