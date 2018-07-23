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06:40 (мск), источник: Восток Медиа

Юные металлисты не ушли от приморской полиции

В Приморье дети, пытаясь перенести через рельсы велосипед гружёный металлом, сделали насыпь из щебня, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ДФО. Сотрудники полиции вовремя среагировали и предотвратили трагедию.

В отдел полиции на станции Спасск-Дальний поступило сообщение от работника ведомственной охраны, который сообщил, что трое подростков переходят пути в неустановленном месте.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия. Полицейские обнаружили на путях детей и насыпь из камней. В ходе беседы с подростками выяснилось, что насыпь они сделали для того, чтобы перевезти через рельсы велосипед с мешком металлолома. Его они собрали на городской свалке. Дети хотели сдать ценный для них груз в пункт приёма, а на вырученные деньги купить сладости.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с детьми в присутствии их родителей беседу и объяснили им, что 9054 километр является зоной повышенной опасности, поскольку здесь интенсивное движение железнодорожных составов.

В отношении родителей ребят полицейские составили протоколы об административном правонарушении.

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