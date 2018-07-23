Убийство 18-летней девушки в Костанае: полиция опрашивает водителей

«Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц, назначены судебные экспертизы. Полицией выдвинуто ряд версий, проводится отработка территорий и строящихся объектов, изучается видео с камер видеонаблюдения. Опрашиваются водители, проезжавшие в том момент на трассе Костанай-Затобольск. Проверяются лица, состоящие на учете полиции», — говорится в релизе.

Тело без вести пропавшей 18-летней жительницы поселка Затобольск Дарьи Махартовой было обнаружено 21 июля в лесопосадке на выезде из Костаная. Полицейские попросили всех, кому, что-либо известно о совершенном преступлении сообщить по телефонам: 102, 52−60−21, 52−60−22, 52−60−54.