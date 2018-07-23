Убийство 18-летней девушки в Костанае: полиция опрашивает водителей
Полицейские ведут поиски убийцы 18-летней Дарьи Махартовой. Как сообщает
Полицейские ведут поиски убийцы 18-летней Дарьи Махартовой. Как сообщает
«Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц, назначены судебные экспертизы. Полицией выдвинуто ряд версий, проводится отработка территорий и строящихся объектов, изучается видео с камер видеонаблюдения. Опрашиваются водители, проезжавшие в том момент на трассе
Тело без вести пропавшей 18-летней жительницы поселка Затобольск Дарьи Махартовой было обнаружено 21 июля в лесопосадке на выезде из Костаная. Полицейские попросили всех, кому,