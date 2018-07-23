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08:42 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге будут судить грабителей банков

В Екатеринбурге будут судить группу налетчиков на банки, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, трое жителей уральской столицы и их знакомый с мая 2017 по январь 2018 года атаковали кредитные учреждения Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах города. В последнем эпизоде принимал участие еще и пятый налетчик, ранее судимый.

«Злоумышленники в каждом случае изучали обстановку с целью установления охраны и систем видеонаблюдения в банке, также прорабатывали пути отхода. Кроме того, обвиняемые заранее приобрели сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия, маски, которые использовали при совершении преступлений», — отмечается в сообщении.

Общая сумма похищенного составила порядка 5 млн рублей. Около 1 млн рублей впоследствии изъяли во время обысков в жилье обвиняемых. Остальное они успели потратить по своему усмотрению, в том числе и на отдых на юге страны.

Один из участников нападений заключил сделку со следствием, и его дело выделили в отдельное производство. В июне его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

«Уголовное дело в отношении четырех членов группы направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд», — уточняет прокуратура.

Им предстоит ответить по статье УК РФ «Разбой».

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