В Екатеринбурге будут судить грабителей банков

По версии следствия, трое жителей уральской столицы и их знакомый с мая 2017 по январь 2018 года атаковали кредитные учреждения Кировском, Орджоникидзевском и Ленинском районах города. В последнем эпизоде принимал участие еще и пятый налетчик, ранее судимый.

«Злоумышленники в каждом случае изучали обстановку с целью установления охраны и систем видеонаблюдения в банке, также прорабатывали пути отхода. Кроме того, обвиняемые заранее приобрели сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия, маски, которые использовали при совершении преступлений», — отмечается в сообщении.

Общая сумма похищенного составила порядка 5 млн рублей. Около 1 млн рублей впоследствии изъяли во время обысков в жилье обвиняемых. Остальное они успели потратить по своему усмотрению, в том числе и на отдых на юге страны.

Один из участников нападений заключил сделку со следствием, и его дело выделили в отдельное производство. В июне его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

«Уголовное дело в отношении четырех членов группы направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд», — уточняет прокуратура.