«Машины валятся в преисподнюю, а дорог нет»: в центре Новосибирска иномарка Honda CR-V ушла под землю
Очередное дорожное ЧП приключилось утром в понедельник, 23 июля, у дома № 3 на улице Октябрьской: там под землю ушел автомобиль Honda
Очередное дорожное ЧП приключилось утром в понедельник, 23 июля, у дома № 3 на улице Октябрьской: там под землю ушел автомобиль Honda
— Место происшествия уже огородили коммунальщики. На помощь автомобилисту приехали сотрудники МЧС, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Фотографии авто в соцсетях собрали десятки лайков и возмущенных комментариев:
— Через 100 метров дальше по этой дороге всего неделю назад заделали такой же провал, — написал сибиряк Антон Шестернин.
— Если бы мою машину так испохабили, я бы свою жизнь посвятила поиску виноватого: да это же что за такое? Машины валятся в преисподнюю, а дорог как не было, так и нет — возмущается сибирячка Ольга Чубрикова.
— Надеюсь, машина застрахована. А если нет, то в суд подавать искать виновных: там либо мэрия, либо дорожники отвечать должны, явно их косяк, — советует пользователь Людмила Захарова.