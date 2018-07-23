Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
СМИ: Россия выиграла суд над Уркаиной в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:07 (мск), источник: Комсомольская правда

«Машины валятся в преисподнюю, а дорог нет»: в центре Новосибирска иномарка Honda CR-V ушла под землю

Очередное дорожное ЧП приключилось утром в понедельник, 23 июля, у дома № 3 на улице Октябрьской: там под землю ушел автомобиль Honda CR-V. По фото видно, что прямо под автомобилем провалился асфальт.

— Место происшествия уже огородили коммунальщики. На помощь автомобилисту приехали сотрудники МЧС, — сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотографии авто в соцсетях собрали десятки лайков и возмущенных комментариев:

— Через 100 метров дальше по этой дороге всего неделю назад заделали такой же провал, — написал сибиряк Антон Шестернин.

— Если бы мою машину так испохабили, я бы свою жизнь посвятила поиску виноватого: да это же что за такое? Машины валятся в преисподнюю, а дорог как не было, так и нет — возмущается сибирячка Ольга Чубрикова.

— Надеюсь, машина застрахована. А если нет, то в суд подавать искать виновных: там либо мэрия, либо дорожники отвечать должны, явно их косяк, — советует пользователь Людмила Захарова.

Все новости региона
 Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
Светлана Ходченкова опубликовала горячие снимки из отпуска в Испании
В России впервые за пять лет сократилось количество бедных
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Посол США в России отказался уходить в отставку
Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Правозащитники из Walk Free насчитали в мире 40 миллионов рабов
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь