«Машины валятся в преисподнюю, а дорог нет»: в центре Новосибирска иномарка Honda CR-V ушла под землю

— Через 100 метров дальше по этой дороге всего неделю назад заделали такой же провал, — написал сибиряк Антон Шестернин.

— Если бы мою машину так испохабили, я бы свою жизнь посвятила поиску виноватого: да это же что за такое? Машины валятся в преисподнюю, а дорог как не было, так и нет — возмущается сибирячка Ольга Чубрикова.