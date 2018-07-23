Гребень паводка на Амуре проходит Благовещенск
Потоком унесло кран со строительства моста через реку.
Потоком унесло кран со строительства моста через реку.
Гребень паводковой воды на Амуре сейчас проходит мимо Благовещенска Амурской области. К утру 23 июля река в районе Благовещенска достигала отметки 666 см, поднявшись за сутки на 28 см. По прогнозу специалистов, вода продолжит прибывать по 20−30 сантиметров в сутки. Неблагоприятным явлением считается уровень воды в 700 см, а опасным — 800.
По прогнозу амурских синоптиков, сегодня, 23 июля, сохраняется вероятность сильных осадков на севере и
Вчера в Благовещенске на строительстве моста через Амур обрушились четыре пролета временного рабочего моста вместе с находившимся на нем строительным краном. Люди были заранее эвакуированы. Заранее были вывезены и стройматериалы. Убрать кран не представилось возможным
После снижения уровня воды будут разработаны мероприятия по восстановлению разрушенных конструкций и продолжена работа по сооружению моста.
Напомним, как ранее сообщало агентство, к концу июля у Хабаровска ожидают рост уровня Амура до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на