Красноярский край продолжает лидировать по числу лесных пожаров: огонь начали тушить с воздуха

Большинство лесов горит на севере края — в Кежемском, Мотыгинском, Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском районах. Также пожары отмечены в Сухобузимском, Курагинском и Шушенском районах. На всей территории края действует режим ЧС.

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, для тушения лесов спасатели начали применять авиацию. В крае работает вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС. На выходных в Кежемском районе с воздушного судна сбросили 225 тонн воды. Также авиацию для тушения лесных пожаров применят и в Енисейском районе. Вертолеты работают с наземной группой, которая корректирует тушение с воздуха. По сообщениям спасателей, авиация помогает стабилизировать чрезвычайную обстановку и не допустить дальнейшего развития лесных пожаров.