16 лесных пожаров действует в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июля в Иркутской области насчитали 16 лесных пожаров. Все они находятся в зоне космомониторинга на территории Катангского района, а возникли из-за гроз. Общая площадь этих очагов составляет 16 636 гектаров.

А вообще за три последних дня с 20 июля в регионе потушили 14 лесных пожаров, четыре из которых в зоне космомониторинга. Общая площадь потухших очагов составила 13 995 гектаров. Так, например, 22 июля, справились с двумя возгораниями в Усть-Илимском районе на общей площади 54 гектара. Там же в локализованном состоянии на текущие сутки перешел очаг площадью 15 гектаров. Борьбой со стихией в воскресенье занимались 19 пожарных-десантников, 8сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан, 14 единиц наземной техники и вертолет Ми-8.