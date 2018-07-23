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08:01 (мск), источник: Комсомольская правда

16 лесных пожаров действует в Иркутской области

Тайга загорелась из-за гроз.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июля в Иркутской области насчитали 16 лесных пожаров. Все они находятся в зоне космомониторинга на территории Катангского района, а возникли из-за гроз. Общая площадь этих очагов составляет 16 636 гектаров.

А вообще за три последних дня с 20 июля в регионе потушили 14 лесных пожаров, четыре из которых в зоне космомониторинга. Общая площадь потухших очагов составила 13 995 гектаров. Так, например, 22 июля, справились с двумя возгораниями в Усть-Илимском районе на общей площади 54 гектара. Там же в локализованном состоянии на текущие сутки перешел очаг площадью 15 гектаров. Борьбой со стихией в воскресенье занимались 19 пожарных-десантников, 8сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан, 14 единиц наземной техники и вертолет Ми-8.

— На территории Иркутской области лесные пожары зафиксированы только в Катангском районе, они продолжают отображаться из-за тонкостей системы ИСДМ, но по факту их распространение остановлено, — отметил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. — Согласно данным «Авиалесоохраны», дым в наш регион принесло ветром из Красноярского края и Якутии, что подтверждается данными, полученными с космоснимков.

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