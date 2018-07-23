16 лесных пожаров действует в Иркутской области
Тайга загорелась
Тайга загорелась
Утром 23 июля в Иркутской области насчитали 16 лесных пожаров. Все они находятся в зоне космомониторинга на территории Катангского района, а возникли
А вообще за три последних дня с 20 июля в регионе потушили 14 лесных пожаров, четыре из которых в зоне космомониторинга. Общая площадь потухших очагов составила 13 995 гектаров. Так, например, 22 июля, справились с двумя возгораниями в
— На территории Иркутской области лесные пожары зафиксированы только в Катангском районе, они продолжают отображаться