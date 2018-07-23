Стали известны подробности взрыва гранаты в Бельцах

Врачи пять часов боролись за жизнь молодого человека, но он скончался во время операции, спасти его было невозможно, так как граната взорвалась прямо у него в руках.



«Пациента привезли в очень тяжелом состоянии. Его сразу повезли в операционную. Во время хирургического вмешательства выяснилось, что у него множество металлических осколков во внутренних органах и оторвало правую кисть», — сказала пресс-секретарь больницы, Бэлць Михаела Петрова.



Состояние девушки врачи оценивают как стабильное, у нее ранения лица и рук. Ее мать говорит, что в съемный дом семья только переехала, перевозила вещи.