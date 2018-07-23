Многодетная омичка получила срок за мошенничество с маткапиталом

Суд Саргатского района вынес приговор 43-летней жительнице деревни Интенис. Выяснилось, что женщина родила четвертого ребенка и получила право на получение выплаты в размере 570 тысяч рублей. Чтобы обналичить эти деньги, омичка заключила договор на покупку земельного участка и дома, непригодного для проживания, в другом населенном пункте района.

Затем в многофункциональные центр многодетная мать предоставила необходимые документы о покупке дома в целях улучшения жилищных условий. 570 тысяч были перечислены продавцу, а тот, в свою очередь, снял их и отдал злоумышленнице.