Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Как можно не хотеть работать в 55 лет»: Троицкий ответил Познеру
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Екатерина Стриженова примерила «платье-тюльпан»
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
Кристина Асмус показала, как ее 4-летняя дочь выбирает «свадебное» платье
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Водитель Трампа обвинил президента в жадности
Самый дешевый автомобиль оказался никому не нужен
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
12:47 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов

Житель Калининградской области за незаконную рубку вековых дубов вернёт в бюджет 18 млн рублей. Об этом сообщает «Российкая газета» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Ирину Ивонинскую.

Источник: Клопс.ru

Бизнесмен согласовал с лесничеством и региональным агентством по охране лесов санитарную рубку 12 дубов. Он должен был уничтожить больные деревья, чтобы оздоровить зелёный массив. Их диаметр должен был составлять около 50 см.

Мужчина спилил дубы и заявил в отчёте, что заготовил 110 кубометров леса. «Однако природоохранный прокурор осмотрел лесной участок и убедился: диаметр пней составлял не 50 сантиметров, а метр. Под топор попали куда более крупные дубы, чем те, что фигурировали в разрешительной документации. А объем заготовленной древесины, согласно расчётам по гостовским параметрам, составил 200 кубометров», — сообщила Ивонинская.

Экологи, осмотревшие делянки, заявили, что возраст почти всех уничтоженных деревьев превышал сто лет. «Древесина, если судить по оставшимся пням, являлась товарной. Об оздоровительных санитарных рубках в данном случае речи идти не могло, дубы явно пилили на продажу. Поэтому мы, как и прокуратура, продолжаем следить за деятельностью этой компании», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ Олег Иванов.

Калининградский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Центральный районный суд Калининграда. С арендатора леса взыскали многомиллионный ущерб в пользу бюджета РФ.

Все новости региона
 В начале недели в Калининграде ожидается жара
Конь оригами, земной шар и кораблики: в Калининграде состоялось театрализованное шествие (фото, видео)
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Художница делает из шерсти реалистичные 3D-портреты котов (фото)
Астрономы предупредили о магнитной буре
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
СКР возбудил дело в отношении прокуроров и судей Литвы
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь