Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов

Источник: Клопс.ru

Бизнесмен согласовал с лесничеством и региональным агентством по охране лесов санитарную рубку 12 дубов. Он должен был уничтожить больные деревья, чтобы оздоровить зелёный массив. Их диаметр должен был составлять около 50 см.

Мужчина спилил дубы и заявил в отчёте, что заготовил 110 кубометров леса. «Однако природоохранный прокурор осмотрел лесной участок и убедился: диаметр пней составлял не 50 сантиметров, а метр. Под топор попали куда более крупные дубы, чем те, что фигурировали в разрешительной документации. А объем заготовленной древесины, согласно расчётам по гостовским параметрам, составил 200 кубометров», — сообщила Ивонинская.

Экологи, осмотревшие делянки, заявили, что возраст почти всех уничтоженных деревьев превышал сто лет. «Древесина, если судить по оставшимся пням, являлась товарной. Об оздоровительных санитарных рубках в данном случае речи идти не могло, дубы явно пилили на продажу. Поэтому мы, как и прокуратура, продолжаем следить за деятельностью этой компании», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ Олег Иванов.