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09:02 (мск), источник: ЕАН

Силовики проверяют ЦПКиО после ЧП с детским аттракционом

Следствие проводит проверку в связи с происшествием в Центральном парке культуре и отдыха в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«В связи с инцидентом организована и проводится доследственная проверка следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга», — сказал официальный представитель ведомства.

По словам начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, заявлений в полицию пока не поступало, однако информация о ЧП, размещенная в соцсетях, все же проверяется. Территориальному отделу полиции дано поручение направить в парк следственно-оперативную группу.

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«В ЦПКиО говорят, что якобы уладили недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего малыша», — отметил официальный представитель областного ГУ МВД.

Напомним, что ЧП в парке произошло днем в воскресенье: упала карусель, на которой катались дети. По словам мамы мальчика, который находился на аттракционе, в результате происшествия девочку «зажало металлом». Горожанка также рассказала, что вместе с родителями этой девочки они написали заявление на имя директора парка, и что в полиции им сообщили о возбуждении дела.

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