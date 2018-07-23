Силовики проверяют ЦПКиО после ЧП с детским аттракционом

По словам начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, заявлений в полицию пока не поступало, однако информация о ЧП, размещенная в соцсетях, все же проверяется. Территориальному отделу полиции дано поручение направить в парк следственно-оперативную группу.

Напомним, что ЧП в парке произошло днем в воскресенье: упала карусель, на которой катались дети. По словам мамы мальчика, который находился на аттракционе, в результате происшествия девочку «зажало металлом». Горожанка также рассказала, что вместе с родителями этой девочки они написали заявление на имя директора парка, и что в полиции им сообщили о возбуждении дела.