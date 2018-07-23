Силовики проверяют ЦПКиО после ЧП с детским аттракционом
Следствие проводит проверку в связи с происшествием в Центральном парке культуре и отдыха в Екатеринбурге, сообщили в
Следствие проводит проверку в связи с происшествием в Центральном парке культуре и отдыха в Екатеринбурге, сообщили в
«В связи с инцидентом организована и проводится доследственная проверка следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга», — сказал официальный представитель ведомства.
По словам начальника
«В ЦПКиО говорят, что якобы уладили недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего малыша», — отметил официальный представитель областного ГУ МВД.
Напомним, что ЧП в парке произошло днем в воскресенье: упала карусель, на которой катались дети. По словам мамы мальчика, который находился на аттракционе, в результате происшествия девочку «зажало металлом». Горожанка также рассказала, что вместе с родителями этой девочки они написали заявление на имя директора парка, и что в полиции им сообщили о возбуждении дела.