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11:54 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области купированы эпизоотические очаги с птичьего гриппа

В эпизоотических очагах проведена ликвидация поголовья домашней птицы.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области, в ходе проведения эпизоотологического расследования по факту регистрации высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории региона было установлено присутствие РНК вируса гриппа типа А в патологическом материале домашней птицы в личных подсобных хозяйствах граждан в населенных пунктах:

— с. Пензино, п. Иргизский и с. Большая Черниговка — Больше-Черниговский район;.

— п. Курумоч — Волжский район;.

— п. Кочетковский — Красноармейский район;.

— п. Васильевка — в границах г. Отрадного;.

— с. Подгорное — Борский район;.

— с. Полудни — Кинель-Черкасский район.

В ходе опроса владельцев личных подсобных хозяйств, где был выявлен вирус гриппа, установлено, что они приобрели птицу на рынках выходного дня в своих районах.

По данным департамента ветеринарии Самарской области в эпизоотических очагах была проведена ликвидация поголовья домашней птицы.

Проведено внеочередное экстренное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при правительстве Самарской области, по результатам которой был составлен протокол, всем причастным к этому службам поручено реализовать комплекс мероприятий по ликвидации и дальнейшему нераспространению вируса гриппа птиц.

В настоящее время, эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия, в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, утверждённым приказом минсельхоза России.

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