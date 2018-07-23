В Самарской области купированы эпизоотические очаги с птичьего гриппа
В эпизоотических очагах проведена ликвидация поголовья домашней птицы.
В эпизоотических очагах проведена ликвидация поголовья домашней птицы.
Как сообщает
— с. Пензино, п. Иргизский и с. Большая Черниговка —
— п. Курумоч — Волжский район;.
— п. Кочетковский — Красноармейский район;.
— п. Васильевка — в границах г. Отрадного;.
— с. Подгорное — Борский район;.
— с. Полудни —
В ходе опроса владельцев личных подсобных хозяйств, где был выявлен вирус гриппа, установлено, что они приобрели птицу на рынках выходного дня в своих районах.
По данным департамента ветеринарии Самарской области в эпизоотических очагах была проведена ликвидация поголовья домашней птицы.
Проведено внеочередное экстренное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при правительстве Самарской области, по результатам которой был составлен протокол, всем причастным к этому службам поручено реализовать комплекс мероприятий по ликвидации и дальнейшему нераспространению вируса гриппа птиц.
В настоящее время, эпизоотические очаги купированы, проводятся