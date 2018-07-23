В Омске незапланированно приземлился самолет, летевший из Греции

Сегодня ночью в омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании Ellinair, летевий из греческого города Салоники в Новосибирск. Судно в «Толмачево» не смогло приземлиться и направилось на запасной аэродром в наш город. Отметим, что в соседнем Новосибирске сегодня утром был сильный туман, видимость была практически нулевой.

По расписанию рейс должен был прибыть в новосибирский аэропорт в 4.40 по местному времени. Теперь, судя по информации на табло воздушной гавани, его ждут в 10.00. При этом задерживается и обратный вылет в Салоники. Самолет планировал вылет на курорт сегодня ночью в 5.05, новое расчетное время — 11.00.