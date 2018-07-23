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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

В ночь на понедельник, 23 июля, в Калининском районе Уфы загорелся бревенчатый дом на улице Черновицкой в поселке Максимовка.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы поздно вечером. Как выяснилось, горит старый деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарной охраны почти три часа тушили пожар. В 23:52 возгорание было ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды-Уфа», в огне погиб 67-летний мужчина.

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