В Уфе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы поздно вечером. Как выяснилось, горит старый деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарной охраны почти три часа тушили пожар. В 23:52 возгорание было ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.