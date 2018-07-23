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09:43 (мск), источник: Деловое сообщество

Автомобиль врезался в столб в самом центре Ростова

В воскресенье, 22 июля, в самом центре Ростова-на-Дону на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского произошла авария.

Автомобиль врезался в столб. Об этом очевидцы написали в популярном паблике в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших при этом не оказалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Опубликованное фото стало поводом для иронии пользователей сети.

«Во всем виноваты выходные, надо было как все, ехать за город, а не гонять. Когда нормальные люди там ездят, в пробке не разгонишься», «Вот стоит только улицу отремонтировать, найдется желающий все испортить», — написали жители донской столицы в комментариях к публикации.

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