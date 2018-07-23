Автомобиль врезался в столб в самом центре Ростова
В воскресенье, 22 июля, в самом центре
В воскресенье, 22 июля, в самом центре
Автомобиль врезался в столб. Об этом очевидцы написали в популярном паблике в социальных сетях.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших при этом не оказалось.
Опубликованное фото стало поводом для иронии пользователей сети.
«Во всем виноваты выходные, надо было как все, ехать за город, а не гонять. Когда нормальные люди там ездят, в пробке не разгонишься», «Вот стоит только улицу отремонтировать, найдется желающий все испортить», — написали жители донской столицы в комментариях к публикации.