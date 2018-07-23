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09:20 (мск), источник: Volga News

В сызранской больнице погиб младенец, у которого врачи просмотрели порок сердца

Родители девочки обратились в прокуратуру Сызрани.

В сызранской городской больнице № 2 от порока сердца скончалась 1,5-месячная девочка, которую врачи признавали абсолютно здоровой, сообщает ktv-ray.ru.

На 21-й неделе беременности будущей маме поставили диагноз в Тольятти: подозрение на врожденный порок сердца у плода. Но впоследствии в Сызрани женщину успокоили. На ЭХОКГ, как сообщил отец ребенка, никаких патологий выявлено не было.

Девочка родилась в срок, весом 3700 гр и ростом 53 см. Ни в роддоме, ни в поликлинике по ул. Победы педиатры никаких «сердечных» отклонений у девочки не обнаружили, хотя в карте пациентки была информация о диагнозе коллег из Тольятти. Участковый педиатр спокойно отнеслась к участившимся капризам ребенка: плачет — значит, колики. Отец рассказал, как переносились и назначались вновь даты медобследования малышки.

11 июля ребенок вел себя до того беспокойно, что родители без записи пришли к педиатру. Посмотрев на ребенка, врач тут же направила малышку в Горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Врач, послушав сердечный ритм, тут же отправила ребенка в реанимацию. Медики бежали с девочкой на руках на срочное аппаратное обследование, стараясь сберечь каждую секунду жизни ребенка. Однако спасти младенца не удалось.

«Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, — сообщил изданию главный врач ГБ № 2 Равиль Гусейнов. — При таком виде патологии шансы пациента очень малы… По данному факту в минздраве будет назначено разбирательство, на котором будет проверена вся история ведения беременности, родов и последующих полутора месяцев жизни ребенка. Комиссия должна выяснить, кто из врачей допустил непрофессионализм».

Паталогоанатомическое исследование в самарской клинике показало, что у малышки была дилатационная кардиомиопатия — сложный врожденный порок сердца. Как говорят эксперты, это заболевание трудно было не заметить даже при самом примитивном осмотре маленького пациента.

Родители девочки обратились в прокуратуру Сызрани с заявлением, в котором просят разобраться и наказать виновных, поставивших больному ребенку диагноз «здорова».

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