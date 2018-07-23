Собака стала причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Петербурга

Она смогла самостоятельно открыть багажную створку. Командир Boeing 737 увидел, что сигнализация сработала. При этом самолет был на высоте четырех тысяч метров. В результате пилот совершил экстренную посадку.

Специалисты осмотрели багажный отсек. Собака не только выбралась из клетки, но и разодрала внутреннюю обшивку самолета. Это привело к срабатыванию передней створки на открытие. Животное могло просто упасть с огромной высоты. К счастью, автоматика остановила полное открытие. Никто не пострадал.