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09:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Собака стала причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Петербурга

Питомец смог самостоятельно открыть багажную створку.

Собака стала причиной экстренной посадки самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает издание Интерфакс.

Она смогла самостоятельно открыть багажную створку. Командир Boeing 737 увидел, что сигнализация сработала. При этом самолет был на высоте четырех тысяч метров. В результате пилот совершил экстренную посадку.

Специалисты осмотрели багажный отсек. Собака не только выбралась из клетки, но и разодрала внутреннюю обшивку самолета. Это привело к срабатыванию передней створки на открытие. Животное могло просто упасть с огромной высоты. К счастью, автоматика остановила полное открытие. Никто не пострадал.

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