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09:03 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мужчину, повредившего битой машину священника, осудят в Нижнем

Происшествие случилось в Советском районе.

В Нижнем Новгороде осудят 30-летнего мужчину, повредившего битой машину священника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как было установлено следствием, вечером 22 февраля у дома № 44 по ул. Бекетова нетрезвый житель областного центра, управлявший автомобилем «Daewoo Nexia», догнал автомобиль «Honda» и своим транспортным средством перегородил ему дорогу. После этого он деревянной битой нанес несколько ударов по «Honda», причинив ее владельцу, 34-летнему служителю церкви, материальный ущерб на 60 тысяч рублей. При этом в салоне иномарки потерпевшего находились его жена и несовершеннолетний сын. Действия злоумышленника были пресечены проезжавшими мимо сотрудниками ГИБДД,

По словам нападавшего, причиной его поступка стало то, что священнослужитель не уступил ему дорогу. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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