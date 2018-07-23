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13:40 (мск), источник: Деловое сообщество

В Новочеркасске перевернулся грузовик

В городе Новочеркасск Ростовской области в ночь на понедельник перевернулся магистральный грузовик Renault Magnum. Об этом сообщает издание DonDay.

Инцидент случился на проспекте Баклановском недалеко от переулка Магнитного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно предварительным данным, шофер большегруза заснул за рулем и врезался в разделительную полосу.

Из-за удара машину отбросило вправо, где грузовик сбил несколько столбов и деревьев, после чего перевернулся.

Из-за аварии водитель с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию БСМА. Движение по проспекту Баклановскому в направлении центра было закрыто.

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