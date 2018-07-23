В Новочеркасске перевернулся грузовик
В городе Новочеркасск Ростовской области в ночь на понедельник перевернулся магистральный грузовик Renault Magnum. Об этом сообщает издание DonDay.
В городе Новочеркасск Ростовской области в ночь на понедельник перевернулся магистральный грузовик Renault Magnum. Об этом сообщает издание DonDay.
Инцидент случился на проспекте Баклановском недалеко от переулка Магнитного.
Согласно предварительным данным, шофер большегруза заснул за рулем и врезался в разделительную полосу.