В Новочеркасске перевернулся грузовик

Инцидент случился на проспекте Баклановском недалеко от переулка Магнитного.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mSyzw17QMHw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно предварительным данным, шофер большегруза заснул за рулем и врезался в разделительную полосу.

Из-за удара машину отбросило вправо, где грузовик сбил несколько столбов и деревьев, после чего перевернулся.