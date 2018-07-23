Появилось видео с места аварии в Уфе, где столкнулись два вахтовых автобуса

Напомним, там сегодня утром столкнулись два вахтовых автобуса Нефаз и Ивеко. Стало известно, что в НефАЗе в момент аварии находились 44 человека, в автобусе Ивеко — 31. Никому из участников аварии госпитализация не потребовалась. На месте работали силы и средства спасателей в количестве 12 единиц техники и 30 человек личного состава.