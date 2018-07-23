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11:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

30-летняя нижегородка осуждена за «пьяное» ДТП с двумя погибшими

Преступление произошло в Вознесенском районе.

30-летняя женщина осуждена в Вознесенском районе за «пьяное» ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как было установлено следствием и судом, 22 декабря прошлого года около 19 часов 20 минут на улице Восточной в райцентре Вознесенское нетрезвая автоледи, водительский стаж которой составлял девять лет, совершила наезд на автомобиле «Опель» на пешеходов, которые шли по краю дороги.

В результате ДТП 51-летняя женщина получила переломы бедра, таза и травматический шок, а 27-летний мужчина — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших скончались в больнице.

Ранее не судимая автолюбительница, имевшая постоянное место работы и воспитывавшая малолетнего ребенка, приговорена к шести годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении. С нее взыскан ущерб в 1 млн. 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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