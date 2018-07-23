30-летняя нижегородка осуждена за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Преступление произошло в Вознесенском районе.
Преступление произошло в Вознесенском районе.
30-летняя женщина осуждена в Вознесенском районе за «пьяное» ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает
Как было установлено следствием и судом, 22 декабря прошлого года около 19 часов 20 минут на улице Восточной в райцентре Вознесенское нетрезвая автоледи, водительский стаж которой составлял девять лет, совершила наезд на автомобиле «Опель» на пешеходов, которые шли по краю дороги.
В результате ДТП 51-летняя женщина получила переломы бедра, таза и травматический шок, а 27-летний мужчина — закрытую
Ранее не судимая автолюбительница, имевшая постоянное место работы и воспитывавшая малолетнего ребенка, приговорена к шести годам лишения свободы с отбытием наказания в