Автобус с белорусами вылетел на встречку и в кювет на Украине

По словам автора сообщения, в автобусе помимо взрослых находилась группа детей, которые ехали на соревнования. К счастью, обошлось без жертв.
Причиной аварии, по информации очевидцев, стало то, что водитель уснул.
«Поменялись (водители — прим. Sputnik) после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул», — написала в комментариях Nascja Mashchava.
В данный момент пассажиры ожидают другого транспортного средства, которое должно забрать их с места ДТП. Автобус, который выехал в кювет, доставить пассажиров до места назначения не сможет.