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10:20 (мск), источник: Sputnik.by

Автобус с белорусами вылетел на встречку и в кювет на Украине

МИНСК, 23 июл — Sputnik. В понедельник утром пассажирский автобус с белорусами выехал на встречную полосу, а оттуда вылетел в кювет в районе села Йосиповка в Украине, об этом сообщила одна из пассажирок Nascja Mashchava в соцсети Facebook.

Источник: Sputnik.by

По словам автора сообщения, в автобусе помимо взрослых находилась группа детей, которые ехали на соревнования. К счастью, обошлось без жертв.

Причиной аварии, по информации очевидцев, стало то, что водитель уснул.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поменялись (водители — прим. Sputnik) после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул», — написала в комментариях Nascja Mashchava.

В данный момент пассажиры ожидают другого транспортного средства, которое должно забрать их с места ДТП. Автобус, который выехал в кювет, доставить пассажиров до места назначения не сможет.

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