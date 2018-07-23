Автобус с белорусами вылетел на встречку и в кювет на Украине

Источник: Sputnik.by

По словам автора сообщения, в автобусе помимо взрослых находилась группа детей, которые ехали на соревнования. К счастью, обошлось без жертв.

Причиной аварии, по информации очевидцев, стало то, что водитель уснул.

«Поменялись (водители — прим. Sputnik) после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул», — написала в комментариях Nascja Mashchava.