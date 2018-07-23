Еврейской автономной области и Хабаровскому краю угрожает паводок

Источник: РИА "Новости"

По информации гидрологов, во второй декаде июля в Приамурье повсеместно шли дожди, местами очень сильные. На реках Приамурья отмечалась повышенная водность. Так, уровни воды на некоторых участках Верхнего Амура были выше нормы на 2−4 метра, на Среднем Амуре и на остальных реках на 0,3−2 метра. На реках ЕАО, Нижнем Амуре, на реках Хабаровского края — около нормы.

«На Амуре у города Благовещенска смещается гребень паводка, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем воды на 5−30 сантиметров. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре от Благовещенска до села Елабуга Хабаровского края составит 25−47 сантиметров в сутки. В результате выпавших дождей и смещения паводка с верхнего течения на Амуре ожидается подъем уровня воды с подтоплением поймы на 1−3 метра. Возможно подтопление сенокосов, дорог, дачных участков, линий связи, расположенных в пойме реки», — говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, гребень паводка достигнет Хабаровска в начале августа. Максимальный уровень воды у города 1—3 августа может достигнуть 480−550 сантиметров при неблагоприятной отметке в 450 сантиметров и опасной в 600 сантиметров. У села Елабуга Хабаровского края 2—3 августа река может подняться до 480−520 сантиметров при неблагоприятной и опасной отметках 450 и 550. В Еврейской АО волну паводка ожидают уже в конце июля. Здесь к неблагоприятной отметке уровень реки приблизится в селах Нагибово и Ленинское.