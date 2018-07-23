Медики рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов в Алматы

Источник: Zakon.kz

Врачи ЦГБ Алматы рассказали о пострадавших при столкновении автобусов, передаёт Zakon.kz.

Как стало известно, всего пять человек было госпитализировано. Одному потребовалась операция. Тяжелых пациентов нет. У пострадавших в основном черепно-мозговые травмы, ссадины, ушибы.

Возраст самого молодого пациента — шесть лет, самого старшего — 80 лет. Состояние пациентов стабильное.

«Скорая прибыла за 6 минут. Ребёнок пошёл на поправку. Он пришёл в сознание. Всего пострадавших 21, 16 из них после осмотра отправлены домой», — сообщил на брифинге в заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматы Нуржан Исабеков.

ДТП с двумя автобусами, столкнувшимися лоб в лоб, произошло 22 июля. На место аварии выехало 10 бригад скорой помощи. В результате столкновения в различные клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин.