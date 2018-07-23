Медики рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобусов в Алматы
Возраст самого молодого пациента — шесть лет.
Возраст самого молодого пациента — шесть лет.
Врачи ЦГБ Алматы рассказали о пострадавших при столкновении автобусов, передаёт Zakon.kz.
Как стало известно, всего пять человек было госпитализировано. Одному потребовалась операция. Тяжелых пациентов нет. У пострадавших в основном
«Скорая прибыла за 6 минут. Ребёнок пошёл на поправку. Он пришёл в сознание. Всего пострадавших 21, 16 из них после осмотра отправлены домой», — сообщил на брифинге в заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматы Нуржан Исабеков.
ДТП с двумя автобусами, столкнувшимися лоб в лоб, произошло 22 июля. На место аварии выехало 10 бригад скорой помощи. В результате столкновения в различные клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин.
По результатам оказанной помощи из числа пострадавших госпитализированы четверо пациентов. Среди обратившихся за медицинской помощью трое детей.