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16:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пьяный водитель протаранил две машины и пытался скрыться

Инцидент произошел в Центральном районе Волгограда.

Водитель китайского внедорожника может лишиться не только «прав», но и свободы за пьяную езду.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, инцидент произошел в воскресенье, 22 июля, около 19:00. 28-летний водитель внедорожника Great Wall Hover совершил касательное столкновение с двумя автомобилями, в том числе патрульной машиной ДПС. Инспектор, на глазах которого произошла авария, попытался остановить нарушителя, однако мужчина лишь сильнее нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Далеко уехать ему не удалось — буквально через несколько сот метров автомобиль заблокировали полицейские, а водителя задержали. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина сел за руль пьяным. Его доставили в отдел полиции и составили протокол. Кроме того, в полиции выяснилось, что ранее мужчина уже задерживался за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит арест. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.

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