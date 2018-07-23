В Волгограде пьяный водитель протаранил две машины и пытался скрыться
Инцидент произошел в Центральном районе Волгограда.
Инцидент произошел в Центральном районе Волгограда.
Водитель китайского внедорожника может лишиться не только «прав», но и свободы за пьяную езду.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Далеко уехать ему не удалось — буквально через несколько сот метров автомобиль заблокировали полицейские, а водителя задержали. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина сел за руль пьяным. Его доставили в отдел полиции и составили протокол. Кроме того, в полиции выяснилось, что ранее мужчина уже задерживался за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит арест. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.