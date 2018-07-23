В Волгограде пьяный водитель протаранил две машины и пытался скрыться

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, инцидент произошел в воскресенье, 22 июля, около 19:00. 28-летний водитель внедорожника Great Wall Hover совершил касательное столкновение с двумя автомобилями, в том числе патрульной машиной ДПС. Инспектор, на глазах которого произошла авария, попытался остановить нарушителя, однако мужчина лишь сильнее нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Далеко уехать ему не удалось — буквально через несколько сот метров автомобиль заблокировали полицейские, а водителя задержали. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина сел за руль пьяным. Его доставили в отдел полиции и составили протокол. Кроме того, в полиции выяснилось, что ранее мужчина уже задерживался за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит арест. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.