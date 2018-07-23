Хабаровчанин лишился машины из-за своей доверчивости

Сотрудники прокуратуры в Хабаровске разбираются в нелегкой судьбе автомобиля Toyota Passo. Мужчина купил машину за 390 тысяч в 2017 году и передал ее знакомой с условием, что та вернет ему стоимость транспортного средства.

Женщина обратилась к потерпевшему в начале 2018 года и предложила подписать договор купли-продажи. Она пояснила, что ей это нужно, чтобы получать на работе компенсацию за обслуживание транспортного средства. Мужчина согласился поставить подпись на документе, потому что доверял знакомой. При этом, ранее — с сентября 2017 по январь 2018 года, он не получал от нее обещанных денег.

— Тогда же, в январе потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что машина находится в залоге у магазина. Звонивший сказал, что женщина сама оставила автомобиль в счет погашения образовавшейся задолженности. Потерпевший хотел забрать свое имущество, но немного позже сотрудники магазина объяснили, что машину из бокса похитили неизвестные, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.