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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчанин лишился машины из-за своей доверчивости

Полицейские возбудили уголовное дело только после вмешательства поркуратуры.

Сотрудники прокуратуры в Хабаровске разбираются в нелегкой судьбе автомобиля Toyota Passo. Мужчина купил машину за 390 тысяч в 2017 году и передал ее знакомой с условием, что та вернет ему стоимость транспортного средства.

Женщина обратилась к потерпевшему в начале 2018 года и предложила подписать договор купли-продажи. Она пояснила, что ей это нужно, чтобы получать на работе компенсацию за обслуживание транспортного средства. Мужчина согласился поставить подпись на документе, потому что доверял знакомой. При этом, ранее — с сентября 2017 по январь 2018 года, он не получал от нее обещанных денег.

— Тогда же, в январе потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что машина находится в залоге у магазина. Звонивший сказал, что женщина сама оставила автомобиль в счет погашения образовавшейся задолженности. Потерпевший хотел забрать свое имущество, но немного позже сотрудники магазина объяснили, что машину из бокса похитили неизвестные, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Хабаровчанин обращался в правоохранительные органы с просьбой разобраться. Сначала расследование «притормозили», потом провели дополнительную проверку и возбудили уголовное дело в связи с мошенничеством в крупном размере.

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