Хабаровчанин лишился машины из-за своей доверчивости
Полицейские возбудили уголовное дело только после вмешательства поркуратуры.
Полицейские возбудили уголовное дело только после вмешательства поркуратуры.
Сотрудники прокуратуры в Хабаровске разбираются в нелегкой судьбе автомобиля Toyota Passo. Мужчина купил машину за 390 тысяч в 2017 году и передал ее знакомой с условием, что та вернет ему стоимость транспортного средства.
Женщина обратилась к потерпевшему в начале 2018 года и предложила подписать договор
— Тогда же, в январе потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что машина находится в залоге у магазина. Звонивший сказал, что женщина сама оставила автомобиль в счет погашения образовавшейся задолженности. Потерпевший хотел забрать свое имущество, но немного позже сотрудники магазина объяснили, что машину из бокса похитили неизвестные, — прокомментировали в
Хабаровчанин обращался в правоохранительные органы с просьбой разобраться. Сначала расследование «притормозили», потом провели дополнительную проверку и возбудили уголовное дело в связи с мошенничеством в крупном размере.