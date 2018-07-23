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15:50 (мск), источник: АиФ Казань

В Набережных Челнах подросток попал в больницу после употребления алкоголя

Подростка госпитализировали после употребления алкоголя, сообщают «Челнинские известия».

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел 21 июля примерно в 19.00.

15-летнего школьника, проживающего в 39-м комплексе, доставили на машине «скорой помощи» с подозрением на отравление неизвестным веществом.

После оказания первой помощи подросток пришел в себя.

Он рассказал, что купил в магазине бутылку водки, выпил, а что произошло после — не помнит.

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