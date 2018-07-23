В Набережных Челнах подросток попал в больницу после употребления алкоголя

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел 21 июля примерно в 19.00.

15-летнего школьника, проживающего в 39-м комплексе, доставили на машине «скорой помощи» с подозрением на отравление неизвестным веществом.

После оказания первой помощи подросток пришел в себя.