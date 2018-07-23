Налетчик-иностранец получил срок за ограбление девочки в Хабаровске
Потерпевшая увидела своего обидчика в телерепортаже.
Потерпевшая увидела своего обидчика в телерепортаже.
Гражданин Таджикистана отправится в колонию общего режима за нападение на
По версии следствия, 3 декабря 2016 года приезжий заметил на улицу школьницу, которая возвращалась из магазина домой. Молодой человек попросил у нее смартфон, чтобы якобы сделать звонок, а получив гаджет, нанес хабаровчанке как минимум пять ударов по лицу и скрылся вместе с добычей.
«Центральный районный суд согласился с мнением гособвинения и признал подсудимого виновным по статье Уголовного кодекса “Грабеж”. Судья назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в колонии общего режима. Во время процесса подсудимый свою вину не признал, утверждая, что во время нападения на школьницу он находился дома и болел. Приговор в законную силу еще не вступил», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Екатерина Понкратова.
Ранее мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления.