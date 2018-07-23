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10:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Налетчик-иностранец получил срок за ограбление девочки в Хабаровске

Потерпевшая увидела своего обидчика в телерепортаже.

Гражданин Таджикистана отправится в колонию общего режима за нападение на девочку-подростка в Хабаровске. Полтора года назад иностранец забрал у школьницы смартфон и избил ее. Приговор фигурант выслушал в зале Центрального районного суда, сообщает портал «Губерния».

По версии следствия, 3 декабря 2016 года приезжий заметил на улицу школьницу, которая возвращалась из магазина домой. Молодой человек попросил у нее смартфон, чтобы якобы сделать звонок, а получив гаджет, нанес хабаровчанке как минимум пять ударов по лицу и скрылся вместе с добычей.

Школьница и ее родители обратились к правоохранителям, когда узнали обидчика по телевизору — полиция задержала его вместе с земляками за грабежи.

«Центральный районный суд согласился с мнением гособвинения и признал подсудимого виновным по статье Уголовного кодекса “Грабеж”. Судья назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием в колонии общего режима. Во время процесса подсудимый свою вину не признал, утверждая, что во время нападения на школьницу он находился дома и болел. Приговор в законную силу еще не вступил», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Екатерина Понкратова.

Ранее мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления.

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