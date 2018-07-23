Рустам Минниханов ввел карантин по птичьему гриппу в пяти районах Татарстана

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом ввел карантин по птичьему гриппу в пяти районах республики — Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тетюшском.

Указом определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны в радиусе 5 км от них и наблюдаемые зоны в радиусе 10 км. Эпизоотическими очагами признаны по одному частному подворью в поселке железнодорожной станции Каратун и деревне Малые Кокузы Апастовского района, селе Шланга Дрожжановского района, селе Ульянково Кайбицкого района, деревне Вожжи Тетюшского района, а также три подворья в райцентре Камское Устье.

На период действия ограничительных мероприятий будет закрыт доступ на территорию неблагополучных пунктов посторонних лиц и транспорта и ограничено передвижение персонала, контактирующего с неблагополучными птицами, организовано перекрытие дорог (троп), ведущих из неблагополучного пункта.

Также будет ограничено перемещение птиц внутри эпизоотического очага и вывоз из него живых птиц, продуктов птицеводства и иных связанных с ним предметов, приостановлена торговля птицей, прекращен выгул птиц за пределами эпизоотического очага.

Должны быть организованы убой и захоронение больных птиц, а также уничтожение восприимчивого поголовья.