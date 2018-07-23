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10:36 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму столкнулись ЗАЗ и автобус с людьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Феодосия столкнулись автобус Setra и автомобиль ЗАЗ Chance. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло накануне вечером в Симферопольском районе возле поворота на село Дмитрово. Автобус следовал по маршруту Дербент — Евпатория.

Отмечается, что в результате столкновения пострадал один человек, его доставили в больницу. В то же время 12 пассажиров автобуса отправили к месту следования попутным транспортом.

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