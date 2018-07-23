В Крыму столкнулись ЗАЗ и автобус с людьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Феодосия столкнулись автобус Setra и автомобиль ЗАЗ Chance. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Феодосия столкнулись автобус Setra и автомобиль ЗАЗ Chance. Об этом сообщает
ДТП произошло накануне вечером в Симферопольском районе возле поворота на село Дмитрово. Автобус следовал по маршруту Дербент — Евпатория.
Отмечается, что в результате столкновения пострадал один человек, его доставили в больницу. В то же время 12 пассажиров автобуса отправили к месту следования попутным транспортом.