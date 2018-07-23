Житель Темрюкского района убил друга во время застолья
Следствие Темрюкского района завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.
Следствие Темрюкского района завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого.
Убийство случилось в воскресенье, 6 мая. По версии следствия, обвиняемый позвал к себе в дом, который находится в поселке Красный Октябрь, брата и друга. Вместе они стали распивать спиртные напитки. В
— В ходе ссоры злоумышленник взял кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента, после чего ушел спать, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
Потерпевший весь в крови выбежал на улицу, где его увидели местные жители и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице.
Обвиняемый в ходе расследования признал свою вину. Сейчас уголовное дело направили в суд.