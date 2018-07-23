Житель Темрюкского района убил друга во время застолья

Убийство случилось в воскресенье, 6 мая. По версии следствия, обвиняемый позвал к себе в дом, который находится в поселке Красный Октябрь, брата и друга. Вместе они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент гость и хозяин жилища начали ругаться.

— В ходе ссоры злоумышленник взял кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки оппонента, после чего ушел спать, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Потерпевший весь в крови выбежал на улицу, где его увидели местные жители и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице.