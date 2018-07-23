В Волжском на судоремонтном заводе взорвалась баржа

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, сообщение о происшествии поступило в понедельник, 23 июля, примерно в половине девятого утра.

По предварительной информации, в результате проведения сварочных работ на судне произошел взрыв. Три человека погибли, информация о пострадавших уточняется. Добавим, что судно, на котором взорвалась рубка, было выведено из эксплуатации и находилось в ремонте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также подразделения МЧС. Информация о происшествии уточняется.