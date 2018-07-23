В Волжском на судоремонтном заводе взорвалась баржа
По предварительным данным, три человека погибли, еще несколько человек в результате взрыва на судне, пришвартованном у Волжского судоремонтного завода.
По предварительным данным, три человека погибли, еще несколько человек в результате взрыва на судне, пришвартованном у Волжского судоремонтного завода.
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, сообщение о происшествии поступило в понедельник, 23 июля, примерно в половине девятого утра.
По предварительной информации, в результате проведения сварочных работ на судне произошел взрыв. Три человека погибли, информация о пострадавших уточняется. Добавим, что судно, на котором взорвалась рубка, было выведено из эксплуатации и находилось в ремонте.
На месте происшествия работает
Добавим, по свидетельству очевидцев, в результате взрыва судно выбросило на берег. Также свидетели сообщают о минимум пяти пострадавших. А взрывная волна, по словам волжан, ощущалась даже в 300 метрах от места инцидента.