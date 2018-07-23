Самолет рейса Шымкент-Москва получил повреждения, столкнувшись со стаей птиц

Источник: РИА "Новости"

«Командир российского “Аэробуса” на взлете доложил диспетчерам аэропорта Шымкент о сильном ударе при прохождении рядом стаи птиц», — сказал собеседник агентства.

Экипаж заподозрил, что самолет мог получить внешние и внутренние повреждения. «По докладу экипажа, не исключены повреждения элементом механизации крыла, также слышалась вибрация в движке», — сказал источник.

Тем не менее, командир лайнера принял решение продолжить полет в «Шереметьево».