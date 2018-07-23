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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Самолет рейса Шымкент-Москва получил повреждения, столкнувшись со стаей птиц

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Российский лайнер, возвращаясь из казахстанского Шымкента в Москву, столкнулся со стаей птиц в небе над Казахстаном, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в диспетчерских службах аэропорта Шымкент.

Источник: РИА "Новости"

«Командир российского “Аэробуса” на взлете доложил диспетчерам аэропорта Шымкент о сильном ударе при прохождении рядом стаи птиц», — сказал собеседник агентства.

Экипаж заподозрил, что самолет мог получить внешние и внутренние повреждения. «По докладу экипажа, не исключены повреждения элементом механизации крыла, также слышалась вибрация в движке», — сказал источник.

Тем не менее, командир лайнера принял решение продолжить полет в «Шереметьево».

«По прилету в пункт назначения по регламенту самолет должен быть тщательно осмотрен. Возможно, его придется отстранить от полетов на какое-то время. Это решат наземные службы в российском аэропорту», — сказал источник.

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